Otomobilin ön koltuğunda annesinin kucağındaki Dolunay, kazada yaşamını yitirdi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin köprünün demir korkuluğuna çarptığı kazada, aracın ön koltuğunda annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Dolunay Bozkurt, hayatını kaybetti. Çocuğun anne ile babası ise kazada yara almadı.
Kırklareli Lüleburgaz’ın Turgutbey köyü girişinde bulunan dere üzerindeki köprüde saat 19.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Mehmet Bozkurt’un kullandığı 31 EN 068 plakalı otomobil, iddiaya göre, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı.
Kazada, ön koltukta annesi Nevin Bozkurt’un kucağında bulunan Dolunay Bozkurt, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Dolunay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazadan yara almadan kurtulan baba Mehmet Bozkurt ile anne Nevin Bozkurt, büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)