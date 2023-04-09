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Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Memiş Avşar (34), hayatını kaybetti.

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Otomobille çarpışan motosikletli öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Mehmet Konukçu (19) yönetimindeki 68 DV 687 plakalı otomobil, kavşakta Memiş Avşar’ın kullandığı 06 DCT 941 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Avşar yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Avşar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobilin sürücüsü Mehmet Konukçu ise gözaltına alındı. (DHA)

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