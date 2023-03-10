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Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Uşak Çevre Yolu’nda ilerleyen H.A. (53) yönetimindeki 35 DKZ 64 plakalı otomobil, Kayaağıl köyü yakınlarında tali yoldan çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Yasin Himmet Yıldız’ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kentteki bir özel hastaneye kaldırılan aynı motosikletteki Emin Ünalan (18) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü H.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 2,84 promil alkollü olduğu belirlendi. (AA)

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