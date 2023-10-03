Otopark cinayetinin şüphelisi yakalandı

İzmir’de bir otoparkın önünde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Selami Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada cinayet zanlısı yakalandı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Ağustos’ta Selami Arslan’ın Alsancak Mahallesi’ndeki bir otoparkın önünde silahla vurulup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişki yürüttükleri çalışmada, cinayet zanlısı Soykan A’nın saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri zanlıyı gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 24 Ağustos'ta saat 05.45 sıralarında 1471 Sokak üzerinde bulunan otoparkta meydana gelmişti. İddiaya göre Soykan A. ­tarafından otoparkın önünde silahlı saldırıya uğrayan Selami Arslan, vatandaşlar tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne getirildi. Selami Arslan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, otoparkta 7 adet boş kovan ve bir otomobilin sol arka kapısına mermi isabet ettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemesinde olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi. Olayın nedeninin ise şüpheli Soykan A. ile hayatını kaybeden Selami Arslan’ın kardeşi B.A. arasında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan o sabah duruşma olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi. (AA-DHA)

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