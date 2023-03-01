Otoparkta akılalmaz görüntü! Önce darp etti, sonra havaya ateş etti

İstanbul Kağıthane'de Emrah E. bir rezidansın otoparkında kız arkadaşı S.B.'yi darbedip silaha tehdit ettikten sonra havaya ateş etti. O anları gören otoparktaki başka bir kişiyi de darbeden şüpheli polisleri görünce kaçtı. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Olay, 22 Şubat Çarşamba Günü Çeliktepe Mahallesi’ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Emrah E. otoparktaki kız arkadaşı S.B.’nin yanına giderek tekme ile saldırdı.

Ardından Emrah E. belinden silahını çıkartarak S.B.’yi tehdit etti. Otoparkta aracını almaya giden kişi, Emrah E.’nin S.B.’yi darbettiği anları gördü. Bunun üzerine Emrah E. o kişinin de yanına giderek darbetti.

Bir süre sonra oturdukları daireye çıkmak için asansöre yönelen Emrah E. ile S.B. asansörün önünde tartışmaya başladı. Emrah E. tartışma sırasında elinde bulunan silah ile koridora doğru bir el ateş etti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerini gören Emrah E. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacadan sonra Emrah E. yanından bulunan silah ile birlikte gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Emrah E.’nin 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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