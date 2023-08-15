Otostopçu kadın için durdu, otomobili gasp edildi
Adana'da, yolda otostop yapan H.Ş. adlı kadını almak için duran fabrika işçisi C.K. (43), bu sırada yanına gelen kadının 3 arkadaşı tarafından dövülüp, otomobili gasp edildi. C.K.nin ihbarı üzerine şüpheliler, polis tarafından yakalandı.
Fabrika işçisi C.K., 11 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında caddede otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında bekleyen H.Ş. el kaldırdı. C.K. durup, genç kadının nereye gideceğini sordu.
H.Ş. el otomobile bindikten sonra A.G. (19), arka kapıdan araca binip, el frenini çekti. Aracın yanına gelen E.G. (18) ile İ.E. (29), C.K.yi darp edip, otomobilden indirdi.
Direksiyona geçen A.G., diğer şüphelilerin de otomobile binmesiyle bölgeden uzaklaştı.
OTOMOBİLİN PLAKALARINI SÖKTÜLER
C.K.’nin ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Ekipler, şüphelilerin otomobili Sucuzade Mahallesi’ndeki bir otoparka çektiklerini ve plakalarını söktüklerini saptadı. Ekipler, H.Ş’yi evine yapılan baskında, diğer 3 şüpheliyi de otoparkta gözaltına aldı.
Şüphelilerin, C.K.’nin kredi kartıyla alışveriş yaptıkları da öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf edip, alkolün etkisinde oldukları için gasp olayını gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)