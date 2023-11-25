Otoyolda tartışan çifte üst üste iki araç çarptı

İzmir'de kara yolunda tartışan iki kişi, hafif ticari araçların çarpması sonucu öldü.

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde yol kenarına park ettikleri araçtan inerek tartışan 1’i kadın 2 kişi, arkadan gelen hafif ticari araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında İ.S (45), kullandığı 35 AVN 198 plakalı pikabı, birlikte yaşadığı G.H (31) ile tartışması nedeniyle Ulamış Kavşağı yakınında yol kenarında durdurdu.

MÜDAHALE EDERKEN YİNE ARAÇ ÇARPTI

İkili, araçtan inerek kara yolu üzerinde tartışmaya devam ettikleri sırada aynı istikamette seyreden M.D. yönetimindeki 35 FF 796 plakalı araç, G.H’ye çarptı. Yola savrulan kadına müdahale eden İ.S ile yerde yatan kadına, S.Ç’nin kullandığı 35 HVB 44 plakalı hafif ticari araç da çarptı.

ÇİFTİN BİR ÇOCUKLAR VAR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere Seferihisar Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. İ.S ve G.H’nin birlikte yaşadıkları ve bir çocuklarının olduğu öğrenildi. (AA)