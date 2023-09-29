Oturduğu evi ateşe verdi
Kayseri’de bir kişi oturduğu evi ateşe verdi. Ev kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Kayseri'nin Melikgazi içesinde bulunan Demokrasi Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın son katında oturan D.C.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle evini ateşe verdi. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen D.C.Y, Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)