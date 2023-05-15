Oylarını kullanan Hataylılar dönüyor
14 Mayıs seçimleri için bulundukları şehirlerden Hatay'a gelen depremzedeler, oy kullanma işlemleri sonrası dönüşe geçti.
Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’da oy verme işlemi okul bahçelerine kurulan konteynerlerde yapıldı. Depremde kenti terk eden depremzedeler de seçim nedeniyle geri döndü.
Oylarını kullanan depremzedeler, il dışına çıkmak için Antakya Otogarı’nın yolunu tuttu. Otobüse binmek için bekleyen depremzedeler yoğunluk oluşturdu. Yakınlarıyla vedalaşıp, otobüslere binen depremzedeler, kentten ayrılmaya başladı.
Eşi ve çocuğunu uğurlayan Ahmet Güzel, “Depremde maalesef yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Eşim ve çocuğum hayatta ancak evimiz ağır hasarlı. Onları Antalya’ya göndermiştim. Seçim için buraya geldiler. Oylarını kullandılar şimdi de geri gidiyorlar” dedi.
Melek Sevinç ise “Depremden sonra İstanbul’a gittik. Dün oy kullanmak için geldik. Oyumuzu kullandık, şimdi tekrar dönüyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı. (DHA)