Oynadığı tabanca ateş aldı; 3 yaralı

Kütahya'da M.Ü., oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve arkadaşı F.E.'yi elinden, diğer arkadaşı ise M.D. ise bacağından yaralandı.

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Fuatpaşa Mahallesi Şehit Teğmen Necdet Alev Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan M.Ü., arkadaşları F.E. ve M.D. ile bir araya geldi. İddiaya göre, M.Ü.nün elinde oynadığı tabanca yanlışlıkla ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Silahtan çıkan kurşun M.Ü. ve F.E.yi parmağından, M.D.yi ise bacağından yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Ruhsatsız tabancaya ise polis ekiplerince el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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