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Oyuncak ayıyla dilenen kadına para cezası verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kucağında oyuncak bebekle dilenen kadına para cezası uygulandı.

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Oyuncak ayıyla dilenen kadına para cezası verildi

Zabıta ekipleri ilçe genelinde dilenen kişilere yönelik denetim yaptı.

Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı önündeki ışıklı kavşakta yapılan kontrollerde, kucağında bebekle dilenen B.B. yakalandı.

Uzun süre kundağı açmamak için zabıta ekiplerine direnen kadının kucağındaki bebeğin oyuncak ayı olduğu görüldü.

B.B’ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira idari para cezası kesildi. (AA)

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