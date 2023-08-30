Para torbası çalan iki şüpheliden biri yakalandı

Antalya'da toplu taşıma biniş kartı dolum cihazında biriken paraların olduğu torbayı, kapısı açık unutulan otomobilden çalan 2 şüpheliden O.D., yakalandı. O.D.'nin çaldığı torbadaki 16 bin TL'ye el koyuldu.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Belediye personeli Serhat A. ile Kenan D., Antalya Kart Satış ve Dolum Cihazı’nda biriken paraları toplamaya çıktı. Torbalara doldurulan ve içlerinde 10 bin ile 30 bin TL olduğu değerlendirilen torbaları otomobilin arka koltuğuna koyan personel, alışveriş merkezinin yanındaki kart dolum noktasına geldiklerinde araçtan indi.

ARA SOKAKTA İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Otomobilin kapısını kilitlemeyi unutan iki personel, paraları toplamaya başlayacakları sırada kimliği belirsiz 2 şüpheli, aracın kapısını açıp, torbalardan birini alıp kaçtı. Serhat A. ile Kenan D.nin peşinden koştuğu şüpheliler, ara sokaklarda izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Torbalar ve araç üzerinde parmak izi çalışması yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

EVİNİNİN YAKINLARINDA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının ardından çevredeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin eşkalini belirledi. Ekiplerin incelemesinde, şüphelinin O.D. olduğu belirlendi. O.D., oturduğu evin yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı. O.D.’nin evinde, içerisinde 16 bin TL bulunan torba da ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)