Park halindeki cip alev alev yandı
Kadıköy'de park halindeki bir cip aniden alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu olayın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadıköy’de gerçekleşen olay, Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde 7 Ekim Cumartesi günü saat 15.00 civarlarında meydana geldi. Park halindeki cipin nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıkardı.
Alevler ve yoğun duman kısa sürede aracı sararken, yaşanan patlamalar çevrede korkuya yol açtı. Durumu bildiren bir ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)