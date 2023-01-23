Park halindeyken freni boşalan TIR dehşet saçtı

Muş'ta park halindeki un yüklü TIR, freni boşalınca meyve tezgahına, 5 araca ve taksi durağına çarptı.

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Minare Mahallesi Belediye Caddesi’nde park halindeki 01 RL 428 plakalı un yüklü TIR, freni boşalınca hareket etti. Yokuş aşağı ilerleyen TIR, meyve tezgahına, 5 araca ve taksi durağına çarptı.

Taksi durağındaki şoför Sadık Yeşilışık, “Taksi durağında arkadaşım ile oturuyorduk. Bir gürültü geldi, ‘Ne oluyor’ diyerek hemen dışarıya kaçtık. Dışarı çıkmamız ile TIR, taksi durağına girdi” dedi. Kazada aracı zarar gören Hasan Altın ise “Yukarıdan gelince bir arkadaş koşup, TIR’a binmeye çalıştı. O araca bindiği esnada TIR, benim aracıma çarptı. Sonra araç, aşağı doğru ilerleyeme başladı. Diğer araçlar ile taksi durağının duvarına vurdu” diye konuştu. (DHA)