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Parkta oturanlara silahlı saldırı! Yaralılar var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde parkta otururken düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Parkta oturanlara silahlı saldırı! Yaralılar var

Çorakçılar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’ndaki Koçak Parkı’na otomobille gelen şüpheliler, parkta oturan 3 kişiye araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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