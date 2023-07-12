Parkta oturanlara silahlı saldırı! Yaralılar var
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde parkta otururken düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorakçılar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’ndaki Koçak Parkı’na otomobille gelen şüpheliler, parkta oturan 3 kişiye araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
3 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)