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Parkta silahlı saldırı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki parkta silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. 

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Parkta silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi’nde bulunan Aşure Parkı içeresinde meydana geldi.

Parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurulan Metehan Ç. yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Metehan Ç’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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