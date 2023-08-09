Patoza düşen kadın kurtarılamadı
Samsun'un Havza ilçesinde dengesini kaybedip patoza düşen Züleyha Gün (42), hayatını kaybetti.
Samsun’da meydana gelen olay, Havza ilçesine bağlı Çelikalan Mahallesinde meydana geldi. Züleyha Gün, samanlıktaki buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybedip, içine düştü. Çığlık seslerini duyan yakınları patozu durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince patozdan çıkartılan Günün hayatını kaybettiği tespit edildi. Züleyha Gün’ün cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)