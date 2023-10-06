Pazarcı kardeşlerin kavgası kanlı bitti

Bursa'da pazarda esnaflık yapan iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi silahla yaralandı. Kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında esnaflık yapan Hasan ve Recai B. kardeşler ile Gürkan ve Güray D. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

MÜŞTERİ DE YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan ve Recai B. tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Gürkan ve Güray D. ile pazarda alışveriş yapan Cemile Kahraman yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Hasan B. ve Recai B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe “öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. (AA)