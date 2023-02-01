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Pazarda sopalı kavga

Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde yabancı uyruklu oldukları öne sürülen iki grubun sopalarla kavga etmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Pazarda sopalı kavga

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki semt pazarında meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öne sürülen iki grup, pazar yerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine sopalarla saldırdı. Alışverişe gelenlerin endişe yaşadığı sopalı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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