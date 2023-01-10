Peçete kutusuyla perdeleyip telefonu böyle çaldı
Bakırköy'de bir işyerinden çalışanı oyaladığı sırada elindeki peçete kutusuyla cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Cuma günü Bakırköy Sakızağacı Mahallesindeki işyerinde meydana geldi. Müşteri gibi içeri giren bir kişi, çalışana sorular sormaya başladı. Personel sırtını döndüğü sırada ise elindeki peçete kutusunu masanın üzerindeki cep telefonunun üstüne koydu. İşyeri çalışanının dalgınlığından faydalanan kişi, elindeki peçete kutusuyla perdeleyip, cep telefonunu alarak işyerinden çıktı.
Telefonun olmadığını gören personel, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini belirledi. Polis, şüphelinin Ş.A. (36) olduğunu tespit etti. Ş.A., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)