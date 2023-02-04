Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki günde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, son olarak 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede son olarak 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece aynı bölgede son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz” ifadelerine yer verildi. (DHA)