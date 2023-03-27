Pendik’te 3 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili ön rapor ortaya çıktı

İstanbul Pendik'teki otel yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hazırlanan ön raporda ise yangının otelin, bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı meydana geldiği de ortaya çıktı.

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Pendik Doğu Mahallesi’nde geçtiğimiz cuma günü çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında 3 kişi de yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınanlardan biri yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, yangında hayatını kaybedenlerin isimleri Tuğba Üstündağ, İbrahim Duran ve Feyzullah Canyetim olarak açıklandı.

ÖN RAPOR: ELEKTRİKLİ SOBA

Yangın sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında ön rapor hazırlandı. Hazırlanan ön raporda yangının, otelin bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı meydana geldiği ortaya çıktı. Ayrıca otelin doğalgaz tesisatının da olmadığı raporda yer aldı.

RUHSATI YOK

Ruhsatsız olduğu belirlenen otelin sahibi C.S. ve resepsiyon görevlisi S.S.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA)

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