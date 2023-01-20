Pendik’te site aidatı kavgası: Kurşun yağdırdı

İstanbul Pendik'te iddiaya göre site aidatını ödemediği için evine icra gelen ev sahibi, durumdan sitenin müteahhidini sorumlu tutarak iş yerine geldi. Çıkan tartışmanın ardından ofise gelen ev sahibinin oğlu, müteahhit ve kardeşine kurşun yağdırdı.

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Olay, 18 Ocak Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Uzundere Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre 108 daireden oluşan sitenin müteahhidi Turgut Danacı, sitenin daha önceden inşaat kalfalığını yapan Şahabettin Çelik’e yaptığı işlerin karşılığında 2 daire verdi.

Müteahhit, evlerin tapuları kendi adınayken sitenin aidat ödemelerini gerçekleştirdi. Tapular, ev sahibi Şahabettin Çelik’in üzerine geçtikten sonra Çelik, iddiaya göre uzun süre site aidatlarını ödemedi. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl ve bu sene evine icra gelen Çelik bu duruma öfkelenerek Turgut Danacı’nın ofisine geldi.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Ev sahibi Şahabettin Çelik, önce müteahhit Turgut Danacı’nın kardeşi Bekir Danacı ile kavga etmeye başladı. Çelik daha sonra oğlu Bahtiyar Çelik’i arayarak ofise çağırdı. Kısa süre sonra iş yerine gelen Bahtiyar Çelik, elindeki silahla Turgut Danacı ve kardeşi Bekir Danacı’ya peş peşe ateş etti.

Bahtiyar Çelik mermileri bitince yaralı kardeşleri darbetmeye başladı. Baba Şahabettin Çelik ise Bekir Danacı’nın kafasına kaldırım taşı attı. Ev sahibi baba Şahabettin Çelik ve oğlu Bahtiyar Çelik olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet eden Turgut Danacı tedavisinin ardından taburcu olurken kardeşi Bekir Danacı’nın ise omuriliğine yakın bir noktaya isabet eden mermi ameliyat ile çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahabettin Çelik adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu Bahtiyar Çelik ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

“TAPUNUN DEVRİNİ ONA YAPTIKTAN SONRA ARTIK BENİM ÖDEYECEK BİR ŞEYİM YOK”

Saldırıya uğrayan Turgut Danacı, “O saldırgan, cani kalfamızdı. 2 daire vermiştik. Sağda solda referans olup sürekli buna iş bağlattırıyordum ki rahat olsun. Yani yardımcı oluyorduk hep sürekli. Tapuları bende olduğu sürece dairenin aidatını ben karşılıyordum. Çünkü ismim var orada. Gecikmeye düşmesin diye ona bırakmıyordum. Ben ödüyordum ama o da hiç oralı olmuyordu. Sonra tapunun devrini ona yaptıktan sonra da artık benim ödeyecek bir şeyim yok. Kendi aidatını ödeyecek. Sitenin aidatlarını ödememiş. 1 yıl dolmuş, icraya vermişler. Sitenin müdürü var, avukatı var. Bu da bizden biliyor. İnşaatı biz yapmışız. ‘Siz beni nasıl icraya verirsiniz. Sizi öldüreceğim, keseceğim, biçeceğim.’ diyor 1 sene önce. Uyardım kendisini gitti. Babası geldi, özür diledi. Onu da çağırdı. ‘Sen nasıl böyle bir insana saygısızlık yaparsın’ dedi. Üzüldü yani” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Danacı, “Bu sene yine icraya vermişler. Yine 2 senelik ödememiş. Adamlar icraya vermişler. Görevini yapıyorlar. Tekrar kardeşimi aramış, tehdit etmiş. ‘Yarım saate kadar ben geliyorum. Gelip görüşeceğiz’ demiş. Kardeşime, ‘Git karakola şikayette bulun böyle böyle bizi tehdit ediyor diye’ dedim. Uzaklaşsın, bela gelmesin diye. Biz de ofiste oturuyoruz, misafirlerim var. Dışarıdan geldi. Küçük kardeşime ‘şerefsiz’ demeye başladı. ‘Ne oldu, ne diyorsunuz, bir vereceğimiz varsa verelim’ dedim. Küfürler etti. Zapt edemedik. İtişmeler, kakışmalar oldu. 4 kişi durduramıyoruz. Aradı oğlunu. ‘Çabuk ben bekliyorum. Hazırladığımız gibi silahı al gel.’ dedi. Biz de bir yere gidemedik. Elinde silahı gördük. Geldi kapıdan girer girmez başladı şarjörü boşaltmaya. Bana 3 tane mermi isabet etmiş. Kardeşime bir tane mermi saplanmış. O da bugün ameliyatla alındı. Şüpheliler gözaltındalardı. Bugün avukatımdan aldığım bilgiye göre azmettirici babasıydı olayı başlatan. O şimdi dışarıda salmışlar, oğlunu tutuklamışlar.” şeklide konuştu. (DHA)