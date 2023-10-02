Pendik’te trafikte tartıştığı sürücünün aracının önünü kesti
İstanbul Pendik'te trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, cip sürücüsünün önünü keserek darbetmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Pendik’te dün akşam saatlerinde trafikte kavga meydana geldi. Trafikte seyreden cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, cip sürücüsünün önünü kesti.
Aracından inen otomobil sürücüsü, cip sürücüsünü darbetmeye başladı. Otomobilden inen bir kadın da sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA)