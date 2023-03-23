Peş peşe gelen otomobillerle gelip silahlı kavgaya tutuştular
Diyarbakır'da peş peşe gelen otomobillerden inenlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı. Kavga, kameraya yansıdı.
Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi’nde hafif ticari araç ile plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil peş peşe cadde üzerine geldi.
Burada duran araçlardan inen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Şüphelilerden biri, kanlar içerisinde yere yığılan yaralının üzerine aracını sürüp, çarpmadan uzaklaştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)