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Pikapla çarpışan motosikletteki iki genç öldü

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile çarpışan motosikletteki iki genç yaşamını yitirdi.

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Pikapla çarpışan motosikletteki iki genç öldü

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Ö.A’nın (17) kontrolündeki plakasız motosiklet, Kale Mahallesi’nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve K.Y. (19) yönetimindeki pikapla çarpıştı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye taşındı. Ancak Ö.A. yolda, yanında bulunan B.K. (16) ise Altınyayla Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. K.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (AA)

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