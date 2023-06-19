Piyasaya sahte döviz süren çete çökertildi

İstanbul'dan getirdikleri sahte dolarları Muğla'nın Bodrum ilçesinde çarşıda piyasaya süren yabancı uyruklu çete suçüstü yakalandı.

Yaşar ANTER

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İstanbul'dan Bodrum’a gelen yabancı uyruklu çete üyeleri, yüklü miktarda sahte dövizi çarşı esnafı ile kuyumculardan alışveriş yaparak ve döviz bozma yoluyla piyasaya sürmeye çalışırken, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince takip altına alındı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan operasyonla iki şüpheli yüklü miktarda sahte dolar ve Türk Lirası ile birlikte suçüstü yakalandı. Çete lideri konumunda olan şüpheli şahıs ise İstanbul iline kaçacağı bilgisi alınması üzerine takibe alındı ve yapılan operasyonda, sahte kimlik kullanarak kiraladığı araçla birlikte Milas ilçesi Selimiye mevkisinde, üzerinde bulunan yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ile yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonla yakalanan 3 kişiden 2’si işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çete lideri konumda olan diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanınca adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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