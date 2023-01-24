PKK talimatıyla orman yakan terörist için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana'da geçen yıl 2 farklı ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan PKK'lı terörist hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı

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Adana’da terör örgütü PKK’nın talimatıyla iki farklı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan terörist hakkında dava açıldı.

Geçen yıl 13 Ağustos’ta Sarıçam ilçesindeki iki farklı ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle 4 Eylül’de tutuklanan ve eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen terörist R.B. (37) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında, “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma” suçundan da müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, ifade tutanağı, tanık anlatımları, Sarıçam Orman İşletme Şefliği tutanakları, HTS, PTS, dijital veri inceleme kayıtları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın kentteki orman yangınlarını terör örgütü PKK’nın talimatıyla çıkardığı anlatıldı.

İddianamade, R.B’nin, terör örgütü PKK’nın talimatıyla 13 Ağustos 2022’de kendi kullandığı araçla gittiği Sarıçam ilçesi Ünlüce ve Çamlıca mahallelerinde 2 ayrı orman yangını çıkarıp aynı araçla Mersin’e kaçtığının tespit edildiği belirtildi.

HIZLI TREN VAGONLARINI RAYDAN ÇIKARMAK İÇİN EYLEM PLANLAMIŞ

Sanığın yangınları çıkardığını gördüklerini anlatan 3 tanığın ifadelerinin de bulunduğu iddianamede, R.B’nin yangınlar öncesinde de PKK adına sansasyonel eylem arayışında olduğu kaydedildi.

İddianamede, R.B’nin Konya’daki yüksek hızlı tren hattına da saldırı planladığı aktarıldı.

Vagonları raydan çıkarmak için saldırı planlayan R.B’nin, tren hattına saldırıyı gerçekleştirmesi için, “terör örgütü PKK’ya üyelik” suçundan Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren sanık A.K’yi kullandığı bildirilen iddianamede, planlanan saldırı gerçekleşmeden A.K’nin yakalandığı ifade edildi.

İddianamede, PKK sanığı A.K’nin, “Devran kod adlı R.B’ye bağlı faaliyet yürüttüm. PKK terör örgütü tarafından Konya’daki yüksek hızlı tren hattına saldırı gerçekleştirme talimatı aldım. Eylemde kullanacağım çelik parçalarını yaptırmak üzere yine R.B’nin yönlendirmesiyle Mersin’de bulunan O.A’ya ait makine atölyesine gittim. 4 bin liraya 4 adet çelik parça siparişi verdim. Malzemeler için 2 bin lira kapora ödedim. Çelik parçaları kargo ile teslim aldım fakat eylemi gerçekleştirmeden yakalandım.” şeklindeki itirafları tanık sıfatıyla yer aldı.

Bilgi sahibi sıfatıyla iddianamede ifadesine yer verilen Mersin’deki makine atölyesinin sahibi O.A. da kağıda çizili çelik parça projesini yapmak üzere anlaştıklarını, bunun üzerine kendisinden istenilen işlemi gerçekleştirdiğini anlattı.

İddianamede, R.B’nin bu eylemi planladığına dair PTS ve HTS kayıtlarının mevcut olduğu bilgisine yer verildi.

R.B’nin sansasyonel eylem arayışıyla ilgili bilgiler verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

*Sanığın terör örgütünün talimatıyla sabotaj amaçlı tren vagonlarını raydan çıkarmak maksadıyla Mersin’deki bir makina atölyesinde ‘freze’ isimli çelik parçalar yaptırdığı ve bunları tren hattına yerleştirerek sansasyonel bir eylem arayışında olduğu, geçen yıl 13 Ağustos’ta da Sarıçam ilçesi Çamlıca ve Ünlüce mahallelerindeki iki ayrı orman yangınını terör örgütü PKK’dan aldığı talimatla kasten çıkardığı, yangınları 3 ayrı tanığın R.B’nin çıkardığını gördüğü ve tanık anlatımlarına göre sanığın yangın sonrasında araçla hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştığı, olay günü ağabeyi N.B’nin bahçesini görmeye gittiğini öne süren sanığın bahçeye gitmediğinin tespit edildiği, sanığın aracının yangınların çıktığı saatlerde olay yerine yakın PTS kayıtları ve o bölgede cep telefonunun sinyal kaydının bulunduğu, olay yerinde o saatlerde başka araç ve kişinin tespit edilmediği, Sarıçam’daki 2 ayrı noktada 20 dakika arayla orman yangını çıkardığı değerlendirildiğinde, R.B’nin ‘terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından cezalandırılması talep olunur.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. (AA)