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Plajda bir garip olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yüzünü havluyla kapatan kişi, halk plajındaki şemsiyeleri denize attı.

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Plajda bir garip olay

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin işlettiği Konserve Koyu Falez Plajı’na gece gelen kişi, yüzünü havluyla kapatarak kameraya karşı bir süre dans etti. Ardından şezlongların yanındaki tüm şemsiyeleri falezlerden denize atan şüpheli, bölgeden ayrıldı.

İLÇE BAŞKANI KINADI

İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın uygun fiyata kullanması için açtıkları plaja çirkin saldırı olduğunu bildirdi.

Tüm şemsiyelerin denize atılarak plaja zarar verildiğini belirten Uysal, saldırıyı kınadığını ifade etti. (AA)

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