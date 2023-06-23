Plajda bir garip olay
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yüzünü havluyla kapatan kişi, halk plajındaki şemsiyeleri denize attı.
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin işlettiği Konserve Koyu Falez Plajı’na gece gelen kişi, yüzünü havluyla kapatarak kameraya karşı bir süre dans etti. Ardından şezlongların yanındaki tüm şemsiyeleri falezlerden denize atan şüpheli, bölgeden ayrıldı.
İLÇE BAŞKANI KINADI
İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın uygun fiyata kullanması için açtıkları plaja çirkin saldırı olduğunu bildirdi.
Tüm şemsiyelerin denize atılarak plaja zarar verildiğini belirten Uysal, saldırıyı kınadığını ifade etti. (AA)