Abone Ol

Polis aracıyla çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü biri polis iki kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Polis aracıyla çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı

Polis memuru İlker Yüksel idaresindeki 32 A 5443 plakalı otomobil, Çukur yol ayrımı mevkisi 26. kilometrede sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 AFH 583 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sivil araçtaki Muhammet Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı...İlginizi ÇekebilirKazada yaralanan Emre kurtarılamadı...Buzda kaydı, polis aracına çarptı: 2 yaralıİlginizi ÇekebilirBuzda kaydı, polis aracına çarptı: 2 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam