Polisi işaretleyip, silah sesli efekt ekleyen Afgan tutuklandı

Afganistan uyruklu bir kişinin, Sultanahmet Meydanı’nda, bir polisi işaret ederek silah sesi efekti yaptığı görüntü tepkilere sebep olmuştu. Polis o şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan Afgan uyruklu F.L. tutuklandı.

Habip ATAM

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Sosyal medya uygulaması “tik tok” üzerinden Afgan uyruklu bir kişinin yaptığı paylaşım tepkilere sebep olmuştu. Tepkilere sebep olan o görüntülerde kalabalık içerisinde yürüyen bir polis görünüyor. Sultanahmet Meydanı'ndan kaydedilen görüntüye yapılan montajla o polis işaret edilerek gösteriliyor. Aynı anda ise silah sesi efekti duyuluyor.

TUTUKLANDI

Tepkilere sebep olan o görüntüler sonrasında İstanbul Polisi harekete geçti. Şüphelinin Afgan uyruklu F.L. olduğu anlaşıldı. F.L., göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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