Polisi testereyle yaraladı, cezası belli oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir polis memurunu testereyle yaraladığı, 5 polise de hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve hakkında verilen hüküm istinaf tarafından bozulan sanık, yeniden yargılama sonucu 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçlarından dava açılan tutuksuz sanık Recep Memiş (38) katılmadı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, istinaf tarafından bozulma gerekçelerinden gösterilen, olayda kullanılan testerenin incelenmek üzere Emanet Memurluğundan getirildiğini ifade etti. İnceleme sonucunda testerenin, vücutta uygun bir yere vurulduğunda öldürmeye elverişli olduğunun görüldüğü bildirildi.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı.

1 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Sanık avukatı, müvekkilinin olayda öldürme kastıyla hareket etmediğini, içinde bulunduğu psikolojik durum dolayısıyla böyle davrandığını belirterek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa, “cebir ve tehdit kullanmak suretiyle kamu görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 3 yıl 9 ay, “kamu görevlilerine görevleri nedeniyle ve mensup bulundukları dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle alenen hakaret” suçundan ise 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan, heyet, sanığın polis memuru İlhan İ’ye yönelik “kamu görevlisini görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs” eyleminin, diğer müştekilere karşı işlendiği gibi “görevi yaptırmamak için direnme suçu” kabul edildiğinden, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan davada ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme başkanı oy çokluğuyla alınan bu karara muhalefet şerhi koyarak, sanığın polis memuru İlhan İ’ye karşı eyleminin öldürmeye elverişli testere ile öldürücü mahiyette, öldürücü bölgeye yaptığı hamle neticesinde, polis memurunun gençliğin de verdiği atiklikle kendisini diğer tarafa attığını ve sanığın öngördüğü öldürmenin gerçekleşmemesi nedeniyle eylemini tamamlayamadığını belirtti.

Başkan, böylece sanığın polis memuru İlhan İ’ye karşı eyleminin “görevli polis memurunu öldürmeye teşebbüs” suçunu oluşturduğunu ve bu yönde mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, diğer polis memurlarına yapılan etkin direnmenin içinde kaldığından bahisle hüküm kurulması doğrultusundaki çoğunluğun görüşüne katılmadığını bildirdi.

OLAY

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 2020 yılının haziran ayında gerçekleşen olayda, Arapzade Mahallesi’ndeki bir okulda kavga olduğu ihbarı üzerine ekipler olay yerine gitmişti. Okul yanındaki durağa yaklaşan ekip aracını gören Recep Memiş, elindeki testereyle aracı kullanan polis memuru İlhan İ’yi (32) yaralamış ve diğer 5 polis memuruna da “mehdi” olduğunu söyleyerek hakaret etmişti.

Gözaltına alınan ve tutuklanan sanık hakkında dava açılmış, Memiş ilk celsede tahliye edilmişti. Sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu raporla kesinleşmiş, yargılama sonucu farklı suçlardan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu hükümler davanın temyiz edildiği Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bazı gerekçelerle bozulmuştu. (DHA)

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