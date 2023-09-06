Abone Ol

Pompalı dehşeti: Ölü ve yaralı var

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Pompalı dehşeti: Ölü ve yaralı var

Afyonkarahisar’da, E.S, Erenler Mahallesi’nde aralarından husumet bulunan İ.K. ve K.K. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

E.S, yanında getirdiği pompalı tüfekle, İ.K. ve K.K’ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İ.K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan K.K. ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de E.S’yi olay yerinde gözaltına aldı, suç aleti tüfeğe el koydu. Yapılan incelemenin ardından İ.K’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. (AA)

Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdüİlginizi ÇekebilirTartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdüBabası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldüİlginizi ÇekebilirBabası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
X Reklam