Pompalı tüfekle öldürdü, arkadaşıyla kaçtı
Samsun'un İlkadım ilçesinde C.Ç. (60), Ferhat Kılıç (39) ile yaşadığı bir tartışma sonrasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.
Samsun’da gerçekleşen olay, sabah saatlerinde Çay Mahallesi Irmak Caddesi’nde meydana geldi. C.Ç. ile Ferhat Kılıç arasında çıkan tartışma sırasında C.Ç., pompalı tüfekle Kılıç’ı vurdu. Çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı C.Ç., bir arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kılıç’ın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. (DHA)