Pompalıyla köpekleri vurdu, tarlaya saklandı

İnegöl ilçesinde, İnegöl'de sokak köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldüren, başka köpeği de yaralayan Okan A. (30), tarlada saklanırken yakalandı.

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Okan A., Deydinler Mahallesi’nde kovaladığı sokak köpeğini tüfekle vurdu. Köpek, yaralı halde kaçarken, Okan A. ise elindeki tüfeği omuzuna asarak uzaklaştı. Şüphelinin, beyaz renk köpeği öldürmeden dakikalar önce başka köpeği de ateş ederek yaraladığı ortaya çıktı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; siyah köpeğin, aksayarak şüphelinin yanından geçip, kaçtığı görüldü. Sağ arka bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nde tedaviye alınırken, jandarma da Okan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.



TARLADA YAKALANDI

Olayın ardından evine gitmeyen Okan A.’yı arama çalışması başlatan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalledeki tarlada saklanırken yakaladı. Okan A.’nın yapılan üst aramasında, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki ifadesinde, Köpekler, tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim” dediği öğrenilen Okan A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



DHA