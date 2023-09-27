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Pres makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi

Düzce'de plastik ürünler üreten bir fabrikada çalışan Ümit Özsoy (43), vücudunu pres makinesine kaptırarak hayatını kaybetti.

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Pres makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi

Düzce’de Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik ürünler üreten bir fabrikada çalışan Ümit Özsoy, bir anlık dikkatsizlik sonucu vücudunu pres makinesine kaptırdı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Mesai arkadaşları durumu fark edip, makineyi durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz işçinin cansız bedeni, Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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