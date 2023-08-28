Rize’de çay fabrikasında yangın
Rize'nin Güneysu ilçesinde bir çay fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürdü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Güneysu ilçesi Kiremit köyünde bir özel çay fabrikasının bacasında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Köylülerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma fabrikayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri alevlerin çatı kadını sardığı yangına müdahale ederek, bir saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.
Yangında, dumandan etkilen bir kişi ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)