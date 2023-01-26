Rize’de kahvehaneye sığınan sokak köpeğine sopayla şiddet
Rize'nin Müftü mahallesinde bir vatandaş kahvehaneye sığınan köpeğe elindeki sopayla birçok kez vurdu. Köpeğin şiddete uğradığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köpek oradan kaçana kadar, etraftaki insanların şiddet olayına tepki göstermemesi dikkat çekti.
Rize Müftü Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda bir kahvehanenin kaldırıma bitişik verandasına sığınan köpeğe bir kişi elindeki sopa ile saldırdı.
Vatandaşın kahvehaneye girerek köpeğe birçok kez vurmasına rağmen, köpek oradan kaçana kadar, etraftaki insanların şiddet olayına tepki göstermemesi dikkat çekti.
Hayvana uygulanan şiddet iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. ANKA