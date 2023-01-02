Rize’de taksiden 8 kaçak göçmen çıktı
Rize'de polis, durdurdukları taksinin yolcu koltuğu ve bagajında 8 Afgan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığına karşı mücadeleye devam eden Rize Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu.
Yapılan kontrollerde taksinin yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afgan uyruklu kaçak yakalandı.
Gözaltına alınan taksi şoförü savcılıkça serbest bırakılırken, 8 Afgan ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Iğdır Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. (DHA)