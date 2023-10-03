Rize’de yayla evlerine ‘kaçak silah’ baskını
Rize'de silah imal edilen ve kaçak silah satışı yapılan yayla evlerine operasyonda; 20 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah imal edildiği ve kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine yayla evlerine operasyon düzenledi.
Ekiplerin 4 yayla evi ve 1 araçta yaptıkları aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, şarjör, 3 cep telefonu, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve 4 telsiz ele geçirildi.
Fındıklı ilçesinde de uyuşturucu madde üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi sonra harekete geçen jandarma, tespit ettikleri bir eve baskın gerçekleştirdi.
Operasyonda 2 av tüfeği, 5 gram esrar, 5 sentetik uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi bulundu. 2 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anları kameraya yansıdı. (DHA)