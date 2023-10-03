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Rize’de yayla evlerine ‘kaçak silah’ baskını

Rize'de silah imal edilen ve kaçak silah satışı yapılan yayla evlerine operasyonda; 20 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah imal edildiği ve kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine yayla evlerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin 4 yayla evi ve 1 araçta yaptıkları aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, şarjör, 3 cep telefonu, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve 4 telsiz ele geçirildi.

Fındıklı ilçesinde de uyuşturucu madde üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi sonra harekete geçen jandarma, tespit ettikleri bir eve baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda 2 av tüfeği, 5 gram esrar, 5 sentetik uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi bulundu. 2 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anları kameraya yansıdı. (DHA)

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