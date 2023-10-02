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Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi

Isparta'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde boğa figürü bulunan bebek lahdi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Sanayi Mahallesi’nde durdurulan otomobilde yapılan aramada, bebek lahdi ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde boğa figürü bulunan lahit, Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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