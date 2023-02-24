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Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi; 1 gözaltı

Niğde'de polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait, başı, kolları ve bacakları kırılmış kadın heykeli ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

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Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi; 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser satmaya çalışan Y.K.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, Y.K.’yi gözaltına alırken, elindeki

Roma dönemine ait, başı, kolları ve bacakları kırılmış kadın heykeline de el konuldu. Y.K. emniyete götürülürken, heykel Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

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Emniyet gözaltı heykel Kadın Niğde Roma
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