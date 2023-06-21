Rus turist feci şekilde can verdi
Antalya'nın Serik ilçesinde bir Rus turist, yüzmek için girdiği denizde yaşamını yitirdi.
Boğazkent Mahallesi’nde tatil yaptığı lüks otelin sahilinden denize giren David Zhazhiev (40), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Sahildeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Zhazhiev, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Rus turist, kurtarılamadı.
Zhazhiev’in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)