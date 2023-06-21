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Rus turist feci şekilde can verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir Rus turist, yüzmek için girdiği denizde yaşamını yitirdi.

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Rus turist feci şekilde can verdi

Boğazkent Mahallesi’nde tatil yaptığı lüks otelin sahilinden denize giren David Zhazhiev (40), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Sahildeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Zhazhiev, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Rus turist, kurtarılamadı.

Zhazhiev’in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)

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