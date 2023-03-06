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Rus turist kaza yaptı, yardıma koşan sağlıkçı Hasan hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaza yapan Rus turist Anna Tinkina'ya müdahale etmek için ambulanstan inen 3 sağlık personeline, otomobil çarptı. Kazada sağlık çalışanı Hasan Kaymaz (26) hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.

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Rus turist kaza yaptı, yardıma koşan sağlıkçı Hasan hayatını kaybetti

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rus turist Anna Tinkina, yönetimindeki  otomobilin, kontrolden çıkıp bariyere çarpması sonucu yaralandı.

Bu sırada yoldan geçerken kazayı fark eden Rıdvan Kavaklı, kullandığı 09 HG 792 plakalı ambulansı durdurdu. Sağlık personelleri, Rus turiste müdahale etmek için araçtan indi.

Ancak bu sırada Anıl Özyıldız idaresindeki 34 FIM 007 plakalı otomobil, sağlık çalışanları Hasan Kaymaz, Fatma Kavaklı ve Rıdvan Kavaklı’ya çarptı. Kazada 3 sağlık çalışanı da yaralandı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralıdan Hasan Kaymaz, hayatını kaybetti. Diğer sağlık çalışanları ile Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Özyıldız gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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