Rüzgar, su tankını aracın üzerine uçurdu

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdaki boş su tankının üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu. Ağaçları deviren kuvvetli rüzgar, bir binanın da çatısını uçurdu.

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Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğünün uyarısından ardından Diyarbakır’da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, şiddetli rüzgarla birlikte Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde 8 katlı bir binanın çatısındaki boş su tankı park halindeki 21 AAH 158 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar oluştu. Diclekent Mahallesi’nde bir binanın çatısı uçarken, site içerisindeki ağaç da devrildi.

Yenişehir ilçesinde güvenlik amacıyla yol kenarına dizilen bariyerler de rüzgarla birlikte devrildi. Fabrika Mahallesi Tekel Kavşağında da inşaat halindeki bir caminin minaresi kuvvetli rüzgarla birlikte beşik gibi sallandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KILPAYI KURTULDU

Üzerine su deposu düşen aracın sahibinin amcası Naif Doğanay, Yeğenim araçtan çıktıktan sonra yukarıdan boş bir su deposu arabanın üzerine düştü. Yeğenim kıl payı kurtuldu. Kafasına değmiş olsaydı şu an hayatta olmayabilirdi. Daha önce tedbir alınmış olsaydı bu böyle olmazdı. Bina sakinlerinden şikayetçi olacağız. Eski bir su deposu ve sökülmüş vaziyette çatıya bırakmışlar dedi.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın ağırlıklı olarak güneyden orta kuvvette yer yer kuvvetli eseceği, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batmanda kuvvetli ve fırtına (30-50 km/saat, yer yer 60 km/saat) şeklinde, Siirt ve Şırnakta ise kuvvetli fırtına (60-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını konusunda uyarılarda bulunuldu. (DHA)

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