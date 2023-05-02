Sabah yanlış, akşam ise hedefindeki kişiyi vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah yanlış kişiyi, akşam ise hedefindeki Savaş Hündür'ü (44) tabancayla vurup yaralayan Sonercan K. (17) tutuklu yargılandığı davada, "Savaş Hündür'ü vurmamı komşumuz E.S. istedi." dedi.

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Olay, 9 Aralık 2022de İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesinde meydana geldi. Sonercan K., apartmandan çıkan Ali Yalçın’ı tabancayla vurdu. Sonercan K. kaçarken, yaralanan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaydan birkaç saat sonra yanlış kişiyi vurduğunu öğrenen Sonercan K., bu defa hedefindeki Savaş Hündür’ün kıraathanesine gitti. Sonercan K., akşam iş çıkışı Hündür’ü de boynundan ve baldırından tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Sonercan K., tutuklandı.

“ERZAK YARDIMI YAPIYORUM DİYEREK ISRAR ETTİ”

Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Sonercan K. ilk kez hakim karşısına çıktı. Sonercan K. duruşmada, E.S. benim komşum. Babam yatalak olduğundan dolayı kendisi bana çocukluğumdan beri erzak yardımı yapıyor. Olaydan önce E.S. yanıma geldi ve Savaş Hündür’ü vurmamı istedi. Ben kabul etmeyince, Sana erzak yardımı yapıyorum diyerek ısrar etti.

“ADINI BİLMİYORUM”

Olay günü birini vurdum, adını bilmiyorum. E.S., bana olaydan sonra gelip yanlış kişiyi vurduğumu söyledi. Doğru kişiyi vur gel deyince istemedim. Tokat atarak ısrar etti. Seninle görüşürüz deyince vurmak zorunda kaldım. İş yerini kapatınca takip ettim. Yanında biri daha vardı. Kendisine seslendim, elimdeki silahla ayağına doğru ateş ettim. Üzerime gelmeye başladı, ben de kaçarken arkaya doğru yine ateş ettim. Biri boynuna gelmiş. Sonra gidip silahı E.S.ye verdim. Olay nedeniyle pişmanım, öldürme kastım yoku dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, Savaş Hündür ve diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı 22 Haziran tarihine erteledi. (DHA)

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