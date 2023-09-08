Safari cipi devrildi: 1 turist öldü, 10 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 turist öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 turist hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Hacımehmetli Mahallesi’nde sürücüleri öğrenilemeyen 06 CME 531 plakalı beton mikseri, 07 NYF 35 plakalı pikaba çarptı. Savrulan pikabın çarptığı 07 HHD 79 plakalı safari cipi devrildi.
Kazada, safari cipi içinde bulunan Polonyalı bir turist hayatını kaybetti. Cip sürücüsü ve 9 turist yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (AA)