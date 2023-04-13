Abone Ol

Sağanak sonrası dere taştı, tarım alanları su altında kaldı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, taşan dere kenarındaki birçok tarım alanı su altında kaldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sağanak sonrası dere taştı, tarım alanları su altında kaldı

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, ilçeye bağlı kırsal Çitlibahçe Mahallesi’nden geçen dere de taştı. Dere kenarında bulunan bazı tarım alanları taşkın nedeniyle su altında kaldı. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Diyarbakır
X Reklam