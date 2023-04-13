Sağanak sonrası dere taştı, tarım alanları su altında kaldı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, taşan dere kenarındaki birçok tarım alanı su altında kaldı.
İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağışla birlikte cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, ilçeye bağlı kırsal Çitlibahçe Mahallesi’nden geçen dere de taştı. Dere kenarında bulunan bazı tarım alanları taşkın nedeniyle su altında kaldı. (DHA)