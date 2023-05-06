Sağanak yağış Uşak’ı felç etti, araçlar yolda kaldı

Uşak’ta akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış kentin en işlek caddelerinden İsmetpaşa Caddesi’nin sel sularıyla kapanmasına neden oldu. Araçlar yolda kalırken, esnaf dükkanlarını su basmaması için tedbir almaya çalıştı. Caddede üstyapı çalışması yürüten AKP’li Uşak Belediyesi sosyal medyada tepki topladı.

Selami AYDIN

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Uşak'ta akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış kısa süre içinde kentte hayatı felç etti. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan ve AKP'li Uşak Belediyesi'nin üstyapı çalışmaları yürüttüğü İsmetpaşa Caddesi sel suları nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Sürücülerin yolda kaldığı cadde üzerindeki esnaflar de dükkanını su basmaması için tedbir almak zorunda kaldı. Bazı esnafların dize kadar gelen suların içine girdikleri görüldü.

BELEDİYE TEPKİ ÇEKTİ

AKP'li Uşak Belediyesi'nin cadde üzerinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarının bir türlü bitmemesi vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş Uşak Belediyesi'ne yönelik eleştirilerini sıraladı.

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın ise suların kapladığı caddede hazırladığı videoda, “İsmetpaşa Caddesi'nin durumu bu… Sayın Mehmet Çakın Uşak'a eziyet etmektedir, Uşaklı esnaflara eziyet etmektedir. Ne var ki geldi geleli, yaz günlerini bırakıp, pandemi sürecini bırakıp İsmetpaşa Caddesi'ne 33 milyon 800 bin liraya verdiği hizmet budur. Bu rezillik bu eziyet unutulmayacaktır. 14 Mayıs günü Uşak halkı Mehmet Çakın'a ve mensubu olduğu AKP'ye gereken cevabı verecektir. Bu halk sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.