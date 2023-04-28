Sahil Güvenlik: 602 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 18 olayda toplam 602 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, sosyal medya hesabından yakalanan kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılarına ilişkin paylaşım yaptı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 20-27 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 18 olayda toplam 602 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/ kurtarılmıştır” denildi. (DHA)