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Sahil Güvenlik: 602 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 18 olayda toplam 602 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

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Sahil Güvenlik: 602 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sosyal medya hesabından yakalanan kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 20-27 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 18 olayda toplam 602 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/ kurtarılmıştır” denildi. (DHA)

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